به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم کشتی استقلال جویبار نخستین تمرین رسمی خود را برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر کشتی کشور، در خانه کشتی جویبار آغاز کرد. این تمرینات با هدف آماده‌سازی و انتخاب ترکیب نهایی تیم، زیر نظر کمیل قاسمی قهرمان المپیک و سرمربی تیم برگزار شد.

سلمان قادری مدیر تیم کشتی استقلال جویبار در حاشیه این تمرینات با اشاره به اینکه یکی از مطالبات جدی مردم جویبار، شهر کشتی، حضور یک تیم در لیگ برتر بود، گفت: با رایزنی‌های انجام‌شده، قرارداد همکاری با باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال منعقد شد تا تیمی با نام استقلال جویبار وارد مسابقات شود.

وی با بیان اینکه برای انتخاب کشتی‌گیران شایسته، از ظرفیت‌های بالای فنی و ملی استفاده خواهیم کرد، افزود: تاکنون مذاکراتی با سه کشتی‌گیر خارجی و چند ملی‌پوش انجام شده و به‌زودی نتایج نهایی اعلام خواهد شد.

قادری همچنین از مذاکره با چهره‌های برجسته کشتی کشور از جمله حسن یزدانی، کامران قاسم‌پور، محمد نخودی، امیرمحمد یزدانی و فیروزپور خبر داد و گفت: این مذاکرات با هدایت کمیل قاسمی انجام شده و در صورت نهایی شدن، ترکیب تیم تقویت خواهد شد.

کمیل قاسمی سرمربی تیم کشتی استقلال جویبار نیز گفت: امروز نخستین تمرین رسمی تیم با حضور ۲۵ کشتی‌گیر برگزار شد و تا روز چهارشنبه تمرینات فشرده ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: از ظرفیت کشتی‌گیران جویباری در ترکیب نهایی تیم حتماً استفاده خواهد شد و هدف ما حضور قدرتمند در لیگ برتر کشتی کشور است.