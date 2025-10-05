به منظور تقویت زنجیره غذایی یوز آسیایی ، کشت علوفه در منطقه ماجراد پارک ملی توران شاهرود انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مجید عجمی رئیس پارک ملی توران گفت: این اقدام با همکاری محیط‌بانان، همیاران طبیعت و مشارکت جوامع محلی انجام شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را حفظ و تقویت جمعیت طعمه‌های یوزپلنگ آسیایی در پارک ملی توران عنوان کرد و افزود: با فراهم شدن شرایط مناسب تغذیه‌ای برای گونه‌های علف‌خوار، زنجیره غذایی یوز به شکل پایدارتری تأمین می‌شود.

عجمی با قدردانی از همکاری جوامع محلی، این همیاری را گامی ارزشمند در راستای حفاظت از گونه‌های شاخص و حمایت از تنوع زیستی منطقه دانست.