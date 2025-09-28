به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، بر اساس آمار ثبت‌شده، تولید نیروگاه در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ معادل ۲،۹۴۶،۵۴۰ مگاوات‌ساعت بوده که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ به ۳،۱۴۴،۱۴۲ مگاوات‌ساعت افزایش یافته است.

این افزایش تولید، نتیجه تلاش‌های مستمر مدیران و کارکنان نیروگاه در زمینه بهینه‌سازی عملکرد واحدها، ارتقای راندمان تجهیزات و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های موجود عنوان شده است.

سید محمد حسن جمال الدینی، مدیرعامل نیروگاه در این خصوص اظهار داشت: رشد تولید در شرایط فعلی، نشان‌دهنده همت و تلاش جهادی همکاران نیروگاه است و امیدواریم این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد.