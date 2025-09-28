پخش زنده
فرمانده سپاه تنکابن از افتتاح واحد مسکونی برای مددجویان کمیته امداد در روستای آهکچال بدون دریافت هزینه و با همکاری نهادهای مختلف خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ حسیننژاد فرمانده سپاه ناحیه تنکابن از افتتاح یک واحد مسکونی به مساحت ۵۵ متر مربع برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در روستای آهکچال خبر داد.
وی با اشاره به اجرای این پروژه در قالب طرحهای محرومیتزدایی سپاه، گفت: این واحد مسکونی با همکاری کمیته امداد، مجمع خیرین، شورای اسلامی و شهرداری شیرود، شورای اسلامی و دهیاری آهکچال ساخته شده و هیچ هزینهای از خانواده مددجو دریافت نشده است.
فرمانده سپاه تنکابن افزود: در هفته دفاع مقدس، سه واحد مسکونی دیگر نیز به خانوادههای محروم تحویل داده شد و پیشبینی میشود تا پایان سال جاری، پنج واحد دیگر نیز به بهرهبرداری برسد.
وی این اقدامات را در راستای حمایت از اقشار آسیبپذیر و ارتقای سطح رفاه خانوادههای محروم منطقه دانست و تأکید کرد: همکاری مؤثر نهادهای مختلف در اجرای این پروژهها، نشاندهنده همافزایی در خدمترسانی به مردم و تحقق اهداف عدالتمحور نظام اسلامی است.