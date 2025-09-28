به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این محفل، به مناسبت نخستین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در سالن مهر حوزه هنری برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین رحیمیان دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین گفت: امروز به یاد سیدی اینجا جمع شده ایم که هنوز شهادتش را نتوانسته ایم باور کنیم، البته ممکن است جسم شهید در بین ما نباشد اما روح و اندیشه او همچنان زنده و پایدار خواهد ماند.

علیرضا قزوه، علی محمد مؤدب، علی داوودی، محمود اکرامی فر، هیلانه عطاء الله( سوریه)، سیده کبری حسینی بلخی (افغانستان)، سیده شریعت رضوی (هند) و سید احمد حسین شهریار (پاکستان) از شاعرانی بودند که شعر خواندند.