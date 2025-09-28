خودتحقیری، راهبرد نظام سلطه در قبال جمهوری اسلامی
«خودتحقیری»، راهبرد نظام سلطه در قبال نظام جمهوری اسلامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خراسان رضوی در یادواره ۴۴۹ شهید شهرستان فریمان که به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار شد، گفت: یکی از عرصههای تلاش دشمن این است که خود را نشناسیم و دچار خودتحقیری شویم؛ مخصوصا نسل جوان که یا از پیشینه پرافتخار ایران اسلامی اطلاع ندارد و یا مرعوب و حتی مجذوب جلوههای ظاهری دشمن شده است.
سردار سرتیپ دوم پاسدار حسینعلی یوسفعلی زاده با اشاره به اینکه مجلس شهدا همیشه پر فیض است، افزود: از بدو شهادت علامه مرتضی مطهری فریمانی، هر سال برنامههای متعددی در پاسداشت شهیدان در فریمان برگزار میشود و مردم این دیار دائما به یاد شهیدان هستند و با تکیه به آرمان آنها زندگی میکنند.
او با قدردانی از دست اندرکاران برگزاری یادواره شهدای شهرستان فریمان، ادامه داد: اهالی فریمان در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت پیشتاز هستند و این شهر افتخار دارد که علامه شهید و ۴۴۰ شهید ارجمند که شهید مزینی از شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه و آخرین قافله سالار این مسیر در زمان فعلی، را در خود تربیت کرده است.
یوسفعلی زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تقسیمبندی ملتها در مواجهه با دشمن براساس نظریه یکی از استراتژیستها، گفت: اگر ملتی خود و توانمندیها، قابلیتها، ظرفیتها، آرمانها و اهدافش را خوب بشناسد، توفیقات نسبی به دست میآورد.
وی ادامه داد: اگر ملتی علاوه بر اینکه خود را شناخت، دشمنش را هم بخوبی بشناسد و بداند دشمن چه فکر و خیالی در ذهن دارد این ملت نیز به توفیق نسبی دست پیدا میکند؛ اما اگر ملتی علاوه بر شناخت خود و دشمن، میدان رزم خود را بشناسد که تمام جغرافیا را در بر میگیرد، پیروز میدان است.