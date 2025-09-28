به گزارش؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام با انتقاد از کم‌توجهی سینمای دفاع مقدس به جنگ در استان، خواستار ورود جدی فیلمسازان به حوزه اربعین شد و اظهار داشت: ایلام در دوران جنگ تحمیلی نقش جبهه میانی را ایفا کرد و خاطرات، وقایع و سوژه‌های ناب بسیاری از آن دوران باقی مانده است، اما این ظرفیت بزرگ تاکنون در تولیدات سینمای دفاع مقدس به‌طور شایسته بازتاب نیافته و حق استان ادا نشده است.

وی بر لزوم ورود جدی فیلمسازان به حوزه اربعین نیز تأکید کرد و گفت: حضور انبوه زائران در مرز مهران و فضای معنوی این رویداد عظیم، سوژه‌های متنوع و بکری برای ساخت فیلم‌های داستانی، کوتاه و مستند دارد و این حوزه نباید همانند سینمای دفاع مقدس از استان ایلام مغفول بماند و اگر امروز اقدام نکنیم، فردا فرصت از دست خواهد رفت.

کرمی با بیان اینکه تولید آثار فاخر سینمایی در حوزه دفاع مقدس و اربعین نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های فرهنگی و هنری است، اضافه کرد: ظرفیت‌های تبلیغاتی و رسانه‌ای این دو موضوع بسیار گسترده است و با تولید فیلم‌هایی که کیفیت هنری و روایت قوی داشته باشند، می‌توان پیام‌های فرهنگی و اجتماعی ماندگاری را منتقل کرد.

استاندار ایلام خواستار تغییر رویکرد در حوزه سینمای استان شد و گفت: باید از صرف برگزاری نشست‌ها و بیان مشکلات عبور کنیم و وارد مرحله اجرا و عمل شویم، تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور دستگاه‌های مسئول، هنرمندان و صاحبان ایده، می‌تواند مسیر تولید آثار بلند، کوتاه و مستند را در استان تسهیل کند.

وی همچنین با انتقاد از طولانی شدن روند ساخت و تکمیل سینما‌های «قدس» و «امید» در ایلام، از فرماندار ایلام و مدیران مسئول این پروژه‌ها خواست جلسه‌ای فوری تشکیل دهند و ضمن بررسی مشکلات، زمان‌بندی مشخص برای تکمیل آنها ارائه کنند.