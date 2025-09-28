داوطلبان بدون حقوق تشکلها مشمول قانون کار نمیشوند
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون مقرر شد، افرادی که داوطلبانه بدون دریافت حقوق در تشکلهای مردم نهاد فعالیت میکنند، مشمول قانون کار نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، محمدصالح جوکار با اشاره به نشست امروز (یکشنبه ۶ مهر ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی مواد طرح تشکلهای مردم نهاد در دستور کار امروز کمیسیون قرار داشت. چندین مواد از این طرح که به کارگروه تخصصی ارجاع شده بود، مجددا در صحن کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان دغدغه ها، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص مواد ارجاعی بیان کردند. در بند ۹ ماده ۳ این طرح مقرر شد که صدور مجوز انجمنهای دوستی میان ایران و سایر کشورها جزو وظایف شورای ارزیابی قرار گیرد همچنین در ماده ۵ این طرح نیز، سازمان بسیج مستضفعین به اعضای شورای ارزیابی اضافه شد.
وی افزود: در ماده ۱۴ این طرح نیز مقرر شد افرادی که داوطلبانه و بدون دریافت حقوق در تشکلهای مردم نهاد فعالیت میکنند، مشمول قانون کار نشوند بنابراین این موضوع چنین معنا میدهد که افرادی که غیرداوطلبانه در تشکلهای مردم نهاد فعالیت کرده و حقوق دریافت میکنند، مشمول قانون کار هستند. در ماده ۲۱ این طرح که از کارگروه تخصصی به صحن کمیسیون آمده بود نیز، اشخاص مستثنی از این قانون مشخص شد که بطور کلی ماده ۲۱ این طرح موضوع دایره شمول و استثنا از این قانون را بیان میکند؛ بنابراین گروههایی که جزو تشکلهای مردم نهاد محسوب نمیشوند، در این ماده مشخص شد.
رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: در نشست امروز، نمایندگانی از وزارت کشور و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و کارشناسان مرکز پژوهشها نیز حضور داشتند.