در حاشیه برگزاری مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس، دو خیابان دانشگاه آزاد اسلامی همدان به نام شهدای اقتدار نامگذاری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این آیین معنوی، دو خیابان به نام شهید «امیرمحمد زمانی» و شهید «فرشید کریمی» نامگذاری شد.

شهید «فرشید کریمی» دانشجوی مقطع کارشناسی‌ارشد و شهید «امیرمحمد زمانی» دانشجوی کارشناسی رشته علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان بودند.

این دو شهید والامقام در دفاع از حریم جمهوری اسلامی ایران در نبرد ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی جان خود را فدا کردند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

این اقدام نمادین علاوه بر تجلیل از شهدای اقتدار، بیانگر استمرار فرهنگ ایثار و شهادت در دانشگاه‌ها و ترویج ارزش‌های دفاع مقدس میان نسل جوان است.