در دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر یزد با استاندار کرمان، بر توسعه روابط و مناسبات فرهنگی، اقتصادی و گردشگری در راستای تقویت پیوند‌های شهری و توسعه و بالندگی روزافزون یزد و کرمان تاکید شد.

توسعه روابط فرهنگی، اقتصادی و گردشگری بین یزد و کرمان

توسعه روابط فرهنگی، اقتصادی و گردشگری بین یزد و کرمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر یزد که با هدف امضای تفاهم‌نامه سه جانبه بین شهر‌های مقاومت یزد، کرمان و دزفول به استان کرمان سفر کرده‌اند، با محمدعلی طالبی استاندار کرمان دیدار کردند.

محی الدینی با بیان اینکه در این دیدار پیشنهادات متعددی در راستای تبادلات مختلف فرهنگی، اقتصادی و گردشگری مطرح شد، گفت: طرفین با توجه به ظرفیت‌ها و استعداد‌های بالای هر دو شهر و استان و همچنین زمینه‌های مشترک زیادی که در این حوزه‌ها دارند، بر توسعه روابط و مناسبات دو جانبه، همچنین بهره‌گیری از تجربیات موفق همدیگر برای توسعه و بالندگی یزد و کرمان تاکید داشتند.

شهردار یزد ابراز امیدواری کرد با انعقاد تفاهم نامه و همچنین افزایش همکاری در زمینه‌های مناسبی که بین دو شهر یزد و کرمان وجود دارد، هر دو شهر تاریخی و با اصالت ایران، بیش از پیش در مسیر توسعه و پیشرفت گام بردارند.