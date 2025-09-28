پخش زنده
سرپرست جهاد کشاورزی نور از برداشت بیش از ۳۷۰ تن گردو توسط ۴۵۰ بهرهبردار در مناطق کوهستانی شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرپرست جهاد کشاورزی نور با اشاره به آغاز فصل برداشت گردو در این شهرستان گفت: با میانگین عملکرد ۲.۲ تن در هکتار، پیشبینی میشود امسال بیش از ۳۷۰ تن گردو توسط ۴۵۰ بهرهبردار از باغات شهرستان نور برداشت شود.
نرگس صادقی افزود: مناطق میابند و کوهستانی بلده به دلیل شرایط آبوهوایی مناسب، نور کافی و خاک حاصلخیز بیشترین سطح زیرکشت گردو در این شهرستان را دارند.
وی گفت: کیفیت بالای گردوی تولیدی در این مناطق موجب جذب مشتریان فراوان شده است.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نور بر لزوم توسعه باغات با استفاده از ارقام سازگار و حمایت از باغداران تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن زیرساختهای لازم، تولید و کیفیت گردوی نور بیش از پیش افزایش یابد.