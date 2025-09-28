پخش زنده
تیم ملی والیبال لهستان با شکست جمهوری چک به مقام سومی و مدال برنز رقابتهای قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار ردهبندی رقابتهای والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵، تیمهای لهستان و جمهوری چک امروز (یکشنبه ششم مهر) به مصاف یکدیگر رفتند و عقابهای لهستانی سه بر یک حریف خود را شکست دادند و به مقام سومی و مدال برنز دست یافتند.
جمهوری چک پدیده جدید والیبال اروپا در ست دوم این مسابقه ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید، اما در ستهای اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱ نتیجه را به صدرنشین سه ساله ردهبندی جهانی والیبال واگذار کرد تا به رتبه چهارمی جهان اکتفا کند.
ویلفردو لئون دریافت کننده قدرتی تیم ملی والیبال لهستان با کسب ۲۶ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن این دیدار را به دست آورد.
لهستان در گروه دوم مرحله مقدماتی با سه برد و ۹ امتیاز از شکست تیمهای هلند، قطر و رومانی به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله نخست حذفی شد.
این تیم در مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی نیز موفق به شکست کانادا و ترکیه شد تا به جمع چهار تیم برتر صعود کند، اما در مرحله نیمهنهایی مغلوب ایتالیا شد.
لهستان با قهرمانی اروپا در سال ۲۰۲۳ یکی از سه سهمیه قاره سبز را به دست آورد. این تیم پرافتخار تاکنون ۱۸ حضور در جام جهانی داشته و تنها در سالهای ۱۹۹۰ و ۱۹۹۴ غایب بوده است. لهستان سه عنوان قهرمانی (۱۹۷۴، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸) و دو نایبقهرمانی (۲۰۰۶ و ۲۰۲۲) در کارنامه دارد.
شاگردان نیکولا گربیچ که از سال ۲۰۲۲ در صدر ردهبندی جهانی FIVB قرار دارند، با با شکست جمهوری چک و کسب مقام سومی جهان همچنان در صدر جدول ردهبندی فدراسیون جهانی باقی ماندند.