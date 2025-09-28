به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا محجوب با اعلام اینکه به‌زودی گواهی سپرده نفتای کامل این شرکت در بورس انرژی ایران معامله می‌شود، اظهار کرد: حجم مخازن پذیرفته‌شده فرآورده نفتای کامل شرکت پالایش نفت لاوان در بورس انرژی ایران معادل ۳۲ هزار تن است که برابر همین حجم امکان انتشار گواهی سپرده نفتای کامل وجود دارد.

وی با تأکید بر اینکه با صدور این گواهی، تأمین مالی کوتاه‌مدت شرکت تسهیل می‌شود، بیان کرد: گواهی سپرده انرژی یکی از ابزار‌های مالی قابل معامله در بورس انرژی ایران است که به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا معادل مقدار انبارش حامل‌های انرژی خود در انبار‌های مورد تأیید بورس انرژی ایران، اوراق بهادار قابل خرید و فروش در بازار ثانویه صادر کنند