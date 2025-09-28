حامد هادیان، خبرنگار و روایتگر کتاب «خسوف در بیروت»، با اشاره به حضورش در روز‌های جنگ و مراسم تشییع سید حسن نصرالله گفت: مردم لبنان در روز اول خبر شهادت او را باور نمی‌کردند و این اتفاق برای بسیاری «غیرقابل تصور» بود.

حامد هادیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: در طول این چند ماه، چه در جریان خود جنگ و چه پس از آن، همه تا لحظه آخر تصور می‌کردند که صدای سید حسن همچنان زنده است.

هادیان گفت: همین ناباوری و امید، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن روز و مراسم تشییع را شکل داد و فضای مراسم را به تجربه‌ای استثنایی برای او تبدیل کرد.

قسمتی از روایت حامد هادیان در " کتاب خسوف در بیروت"

وقتی تابوت از جلوی چشمانم رد می‌شد، با خودم فکر می‌کردم چقدر حیف شد؛ این حس حیف شدن را در چشمان بسیاری از مردم می‌دیدم آن‌هایی که با زحمت خود را به ماشین می‌رساندند و برخی چفیه‌ای به سمت تابوت پرتاب می‌کردند تا دوباره برگردانده شوند به رسم تبرک...

کتاب "خسوف در بیروت" به کوشش مهدی قزلی و به قلم جمعی از نویسندگان روایت‌هایی از فقدان و تشییع سید حسن نصرالله را بازگو می‌کند. این اثر را "به نشر" منتشر کرده است.

حامد هادیان خبرنگار و مستندساز با حوزه تخصصی بحران متولد ۱۳۶۴‏ است. کتاب "خبرنگار دو ریالی" نیز پیش از این از او به چاپ رسیده است.