به مناسبت هفته آتش‌نشانی و ایمنی،

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ جابر خوشگرد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای آتش‌نشان گفت: هفته آتش‌نشانی و ایمنی تنها یک مناسبت تقویمی نیست؛ بلکه فرصتی ارزشمند برای تجلیل از قهرمانانی است که همواره بی‌ادعا و جان‌برکف، در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارند. آتش‌نشانان ما همان همدلان سرخ‌اند؛ مردانی که در دل حادثه، به جای عقب‌نشینی، پیش‌قدم نجات جان دیگران می‌شوند.

وی با اشاره به اهمیت این هفته افزود: برنامه‌های امسال با هدف یادآوری جایگاه والای آتش‌نشانان، ترویج فرهنگ ایمنی و تقویت روحیه همبستگی اجتماعی تدارک دیده شده و تلاش شده است جنبه‌های معنوی و انسانی در آن برجسته باشد.

سرپرست سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: ۷ مهر جشن خانوادگی ایمنی و آتش‌نشانی در پارک ایران کوچک برگزار می شود، مراسم تجلیل از آتش‌نشانان نمونه، نماد‌های ایثار و فداکاری با حضور مسئولان استانی و مدیریت شهری در سالن همایش باشگاه میلاد برگزار می شود.

وی ادامه داد: بازدید از آسایشگاه سالمندان به مناسبت روز جهانی سالمندان، برای تکریم پیشکسوتان جامعه، آیین معنوی گلباران مزار مطهر شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های ایثار و شهادت، مشارکت گسترده آتش‌نشانان در پویش اهدای خون، برای رسالت نجات و زندگی‌بخشی و دیدار صمیمانه با خانواده شهید وطن و ادای احترام به ایثارگری‌هایشان از دیگر برنامه های هفته آتش نشانی در کرج است.

وی گفت: آتش‌نشانان کرج، همان همدلان سرخ این دیارند؛ قهرمانانی بی‌ادعا که آسایش و امنیت مردم را فراتر از جان خویش می‌دانند. اجرای این ویژه‌برنامه‌ها، ادای دینی کوچک به بزرگی‌های آنان و فرصتی برای تقویت فرهنگ ایمنی در جامعه است.