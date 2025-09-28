رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در آیین رونمایی از کارت دارایی «امیان» بر نقش حیاتی سرمایه‌های خرد و نیروی انسانی جهادگر در تحقق تحول اقتصادی کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان اوقاف، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، امروز درمراسم رونمایی از کارت دارایی امیان، این کارت را ابزاری نوین برای مشارکت اقشار مختلف در طرح‌های مولد و اقتصاد مقاومتی سازمان اوقاف دانست و آن را نقطه شروعی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های درون‌زا و توسعه پایدار دانست.

حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی در این آیین با قدردانی از اقدام ابتکاری سازمان اوقاف با عنوان «امیان»، آن را گامی موثر در بهره‌برداری از سرمایه‌های خرد عنوان کرد و گفت: ایران از نظر استعداد مالی در جهان رتبه پنجم دارد، اما نکته مهم‌تر توجه به نیروی انسانی و ظرفیت‌های اقلیمی مانند آفتاب است که می‌تواند موتور محرکه پیشرفت کشور باشد.

وی افزود: در شرایط کنونی، باید این استعداد‌ها را به فعلیت برسانیم و سازمان اوقاف نیز با اتکا به نیروی انسانی جهادگر خود، به عنوان پیشران پیشرفت جمهوری اسلامی، تلاش می‌کند خلا‌ها را پر کرده و تحول آفرین باشد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به ضرورت توسعه صادرات انرژی و اجرای طرح‌های زیست‌محیطی مانند کاشت یک میلیون هکتار درخت به ویژه در استان خوزستان، تاکید کرد: سازمان اوقاف با در اختیار گذاشتن زمین در بخش خصوصی برای تولید انرژی خورشیدی، گامی بلند برای رفع ناترازی انرژی و شکوفایی اقتصادی برداشته است.

حجت الاسلام والمسلمین خاموشی ادامه داد: ایران اسلامی همچنان محور آزادی بخش جهان است و ما باید با جهادگری در مسیر تحقق این هدف گام برداریم.

وی اضافه کرد: این مراسم نقطه عطفی در راهبرد مولدسازی دارایی‌های اوقاف و اشتراک‌گذاری سرمایه‌های خرد و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی پایدار و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های وقف است.

حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف، نیز به موضوع ناترازی انرژی به عنوان یک چالش مهم اشاره کرد و گفت: اوقاف با بهره‌گیری از ظرفیت امامزادگان و موقوفات، نقش مهمی در رفع این مشکل ایفا می‌کند. مولدسازی زمین‌های بلااستفاده بقاع متبرکه، تامین مالی مشارکتی و جذب منابع از اقشار مختلف، بستر‌هایی هستند که سازمان برای توسعه اقتصادی موقوفات فراهم کرده است.

سهیل بیگدلی، معاون بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه نیز با بیان اینکه سهم سازمان اوقاف از تولید ناخالص داخلی کشور نسبت به ظرفیت‌ها بسیار ناچیز است، گفت: در سه سال اخیر، نزدیک به سه همت سرمایه‌گذاری در طرح‌های مولدسازی انجام شده است که با محاسبه ارزش پول امروز، این رقم بیش از ۱۰ همت می‌شود. اما همچنان با کمبود منابع نقدی مواجهیم که مانع رسیدن به اهداف عالی می‌شود.

بیگدلی پلتفرم «امیان» را بستری نوین برای تامین مالی مشارکتی و سرمایه‌گذاری خرد معرفی کرد و افزود: این پلتفرم امکان مشارکت جمعی بقاع و موقوفات در طرح‌های بزرگ مقیاس از جمله نیروگاه‌های خورشیدی را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: از مهم‌ترین طرح ها، نیروگاه دو و نیم مگاواتی امامزاده حمزه علی در چهارمحال و بختیاری است که تاکنون بیش از دو سوم منابع مالی آن توسط ۱۰۲ بقعه تامین شده است.

در ادامه مراسم، مدیران کل اوقاف استان‌ها نیز به تشریح پیشرفت طرح‌های نیروگاه خورشیدی در مناطق خود پرداختند.

حجت‌الاسلام حسن امیری، مدیرکل اوقاف چهارمحال و بختیاری، با اشاره به شرایط اقلیمی مناسب این استان، گفت: چهارمحال و بختیاری بهترین منطقه کشور برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی است که باتولید برق، می‌تواند زمینه‌ساز جذب گردشگر علمی و توسعه اقتصادی منطقه شود.

حجت‌الاسلام محمد احمدزاده، مدیرکل اوقاف خراسان رضوی نیز از افزایش ظرفیت تولید برق استان به ۳۶۰۰ کیلووات خبر داد و گفت: طرح نیروگاه ۲۰ مگاواتی در شهرک صنعتی بینالود نیشابور در دست اجراست که بخش خصوصی آن را اجرا می‌کند و پنج درصد درآمد ناخالص آن متعلق به موقوفات خواهد بود.

همچنین حجت‌الاسلام عبدالله واحدی، مدیرکل اوقاف استان مرکزی، اعلام کرد: در استان مرکزی ۱۶ نیروگاه کوچک مقیاس از سال گذشته آغاز به کار کرده و نیروگاه ۵۰ کیلوواتی در یکی از امامزادگان افتتاح شده است. همچنین طرح نیروگاه ۳۰ کیلوواتی در خمین در حال کلنگ‌زنی است.

محراب کلامی آل هاشم، مدیرکل بهره‌وری اقتصادی سازمان اوقاف نیز با اشاره به افزایش ظرفیت تولید برق در بقاع متبرکه، از تولید ۱۲۵ مگاوات برق مصوب در استان آذربایجان شرقی خبرداد و گفت: رقابت خوبی بین بقاع ایجاد شده است که تاثیر چشمگیری در رفع ناترازی انرژی و درآمدزایی دارد.

همچنین حجت‌الاسلام سیدمصطفی مجیدی، مدیرکل اوقاف قزوین، افزود: استان قزوین چهار نیروگاه کوچک مقیاس دارد و ظرفیت تولید ۵۰۰ مگاوات برق در استان تصویب شده است. سازمان اوقاف نیز ۹۰۰ هکتار زمین موقوفه را در اختیار این طرح‌ها قرار داده است.

یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این طرح، رونمایی از کارت دارایی امیان است؛ کارتی به صورت NFC که به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد اطلاعات مالی، توکن‌ها، سود و گزارش‌های طرح را به طور شفاف و لحظه‌ای مشاهده کنند. این کارت با اتصال به گوشی هوشمند، پنل کاربری اختصاصی برای هر سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند تا گزارش‌های مالی و پیشرفت طرح را در هر لحظه قابل مشاهده کند.

این ابتکار نوآورانه علاوه بر توسعه اقتصادی بقاع متبرکه، گامی مهم در تحقق اقتصاد مقاومتی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های وقف، نیروی انسانی و سرمایه خرد کشور به شمار می‌آید و می‌تواند الگویی موثر برای دیگر نهاد‌های اقتصادی و اجتماعی باشد.

گفتنی است آیین رونمایی از کارت دارایی «امیان» امروز، ۶ مهرماه، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، حجت‌الاسلام غلامرضا عادل، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان، سهیل بیگدلی، معاون بهره‌وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه و مدیران کل استانی در سازمان اوقاف برگزار شد.