\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u06f7 \u0645\u0647\u0631 \u0645\u0627\u0647 \u0648 \u0631\u0648\u0632 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062f\u0627\u0634\u062a \u0622\u062a\u0634 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0647 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u0622\u062a\u0634 \u0646\u0634\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0634\u0647\u0631 \u067e\u0631\u062f\u06cc\u0633 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f \u0648 \u0633\u067e\u0633 \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645\u06cc \u0627\u0632 \u0622\u062a\u0634 \u0646\u0634\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0632 \u062a\u062c\u0644\u06cc\u0644 \u0634\u062f.\n