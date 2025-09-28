به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، هاشمی در جلسه شورای اجتماعی استان که در دبیرستان سلمان فارسی محله موسی بن جعفر بیرجند برگزار شد، گفت: طرح مدیریت محله‌ محور با هدف تقویت انسجام اجتماعی، کاهش آسیب‌ها و ایجاد محلات پویا و ایمن اجرا می شود.

به گفته وی؛ این طرح با دستور رئیس‌جمهور و با ابلاغ وزارت کشور با محوریت مساجد و مشارکت مردم اجرا می‌شود و هدف آن تقویت انسجام اجتماعی، کاهش آسیب‌ها و ارتقای هویت محله‌ای است.

استاندار ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ و هفته دفاع مقدس، افزود: به دستور رئیس‌جمهور و ابلاغ وزارت کشور، همه استانداران موظف شدند طرح مدیریت محله‌محور را در استان‌ها اجرا کنند.

هاشمی گفت: در خراسان جنوبی برای اجرای این طرح تاکنون شناسنامه اجتماعی ۱۴ محله شامل سه محله در بیرجند و ۱۱ محله در مراکز شهرستان‌ها تهیه شده است.

وی افزود: این شناسنامه‌ ها تمامی اطلاعات جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی، درمانی، فضای سبز، مدارس، پایگاه‌های بسیج، مساجد، آمار معلولان، نیازمندان و سایر ظرفیت‌ها و کاستی‌ها را در بر می‌گیرد تا مبنای تصمیم‌گیری مدیران باشد.

استاندار با بیان اینکه محور اجرای طرح، مشارکت مردمی با اولویت مساجد است، گفت: تجربه دفاع مقدس نشان داد که مساجد سنگر واقعی مردم بودند و اعزام رزمندگان، پشتیبانی جبهه‌ها و حتی حل اختلافات محلی در دهه اول انقلاب همه از دل مساجد انجام شد، لذا امروز نیز باید همان الگو را برای مدیریت محله‌ها زنده کنیم.

هاشمی با اشاره به اینکه طرح مدیریت محله‌محور یک کار جمعی است، تصریح کرد: در این طرح همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، سپاه، بسیج، آموزش و پرورش، شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و خیران پای کار خواهند بود.

وی افزود: هدف این است که محله‌ها به یک شبکه منسجم اجتماعی تبدیل شوند و از آموزش و بهداشت تا اشتغال، معیشت، ازدواج جوانان و نشاط فرهنگی را پوشش دهند.

استاندار با بیان اینکه نخستین گام اجرای این طرح در محله موسی بن جعفر بیرجند برداشته شده، گفت: در این چارچوب نخستین مدرسه اجتماعی استان با عنوان دبیرستان سلمان فارسی افتتاح شد که الگویی برای سایر مدارس و محلات خواهد بود.

به گفته هاشمی؛ در این شوراها علاوه بر پیگیری مشکلات روزمره مردم، به موضوعات زیربنایی همچون سرانه فضای سبز، سرانه ورزشی، نقاط حادثه‌خیز شهری، وضعیت اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی، نشاط فرهنگی و جشنواره‌ها، معیشت نیازمندان، تسهیلات ازدواج و حتی حل اختلافات خانوادگی پرداخته خواهد شد.

وی تأکید کرد: با این روش بسیاری از مشکلات مردم در همان محله حل خواهد شد و نیازی به مراجعه به دستگاه قضایی یا ادارات نخواهد بود.

استاندار همچنین از برگزاری نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان در مهرماه و نیز اجرای برنامه ایران‌جان در آبان ماه با مشارکت رسانه ملی خبر داد و گفت: این برنامه‌ها فرصتی طلایی برای معرفی ظرفیت‌های ناشناخته خراسان جنوبی در حوزه‌های گردشگری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است.

هاشمی در پایان با تقدیر از همکاری سپاه، آموزش و پرورش، شهرداری، دستگاه‌های اجرایی و اصحاب رسانه افزود: شورای اجتماعی استان از این پس به جای استانداری در محلات برگزار می‌شود تا مدیران در کنار مردم باشند و مشکلات از نزدیک بررسی و حل شود.