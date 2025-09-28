به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان گفت: در آیینی سالن ورزشی شهدای روستای علی آباد ملا علی برخوار با هزینه بیش از 12 میلیارد ریال به همت اهالی روستا و خیران بهسازی و به بهره‌برداری رسید.

سید مهدی صدری افزود: این عملیات بهسازی شامل تعویض کف پوش، روشنایی و درب های سالن بوده است .

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان نیز با اشاره به احداث ساختمان اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان برخوار همزمان با هفته دفاع مقدس گفت: این ساختمان در زمینی به مساحت ۶۰۰ مترمربع و زیربنای ۷۰۰ مترمربع در ۲ طبقه با تامین 250 میلیارد ریال اعتبار در یکسال احداث می شود.

جواد فخاری افزود: این طرح ، گامی اساسی در توسعه زیرساخت‌های اداری شهرستان برخوار است که با تکمیل آن، کیفیت و سرعت ارائه خدمات به شهروندان ارتقا می یابد.