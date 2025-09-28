به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان برخوار گفت: ماموران اداره حفاظت محیط زیست برخوار، در گشت زنی‌های خود موفق به شناسایی و دستگیری دو شکارچی غیر مجاز پرندگان و کشف سه قبضه سلاح شکاری از آنها شدند.

رضا محمدی با بیان اینکه همچنین از این متخلفان ۳۰ قطعه کبوتر وحشی کشف و جمع آوری شد، افزود: پرونده این تخلف، جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضایی شهرستان برخوار معرفی شد.

وی گفت: شکار غیرمجاز یکی از مهم‌ترین تهدید‌ها برای تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم است و کاهش جمعیت گونه‌های جانوری و به خطر افتادن بقای آنها را همراه دارد.

رضا محمدی ادامه داد: شکار پرندگان وحشی بدون مجوز رسمی از سازمان محیط زیست، جرم محسوب شده و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.