گردهمایی شهرداران گلستان با هدف بررسی معضلات و مشکلات شهری به ویژه دفن زباله در علی آبادکتول برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ معاون امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در این گردهمایی با بیان اینکه ۱۵ درصد پسماندها قابلیت تبدیل شدن به سوخت را دارند، گفت: شهرداری شهرهای شرقی استان میتوانند با دریافت تسهیلات ۸۰ میلیارد تومانی برای تبدیل زباله به سوخت کارخانههای سیمان اقدام کنند.
امیدی پور افزود: این کار علاوه بر کاهش میزان دفن زباله به حل مشکل ناترازی انرژی کمک میکند.
او گفت: در حوزه مدیریت پسماند کارهای خوبی به ویژه در شهرستانهای آق قلا و آزادشهر انجام شده است و در این دو سایت، روزانه بیش از ۶۵۰ تا ۷۰۰ تن زباله جمعآوری میشود.
وی تأکید کرد: شهرداریها باید به آیندهنگری در حوزه شهری خود توجه داشته باشند و بر جذب گردشگر، هوشمند سازی سامانههای شهری و کارآفرینی که موتور محرک گردشگری و اقتصاد است تمرکز کنند.