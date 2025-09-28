گردهمایی شهرداران گلستان با هدف بررسی معضلات و مشکلات شهری به ویژه دفن زباله در علی آبادکتول برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ معاون امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در این گردهمایی با بیان اینکه ۱۵ درصد پسماند‌ها قابلیت تبدیل شدن به سوخت را دارند، گفت: شهرداری شهر‌های شرقی استان می‌توانند با دریافت تسهیلات ۸۰ میلیارد تومانی برای تبدیل زباله به سوخت کارخانه‌های سیمان اقدام کنند.

امیدی پور افزود: این کار علاوه بر کاهش میزان دفن زباله به حل مشکل ناترازی انرژی کمک می‌کند.

او گفت: در حوزه مدیریت پسماند کار‌های خوبی به ویژه در شهرستان‌های آق قلا و آزادشهر انجام شده است و در این دو سایت، روزانه بیش از ۶۵۰ تا ۷۰۰ تن زباله جمع‌آوری می‌شود.

وی تأکید کرد: شهرداری‌ها باید به آینده‌نگری در حوزه شهری خود توجه داشته باشند و بر جذب گردشگر، هوشمند سازی سامانه‌های شهری و کارآفرینی که موتور محرک گردشگری و اقتصاد است تمرکز کنند.