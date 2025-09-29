به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ همزمان با هفته دفاع مقدس ۹۷ نفر از وکلای پایه یک با حضور در زندان‌های استان به ۲۲۰ زندانی زن و مرد و مددجویان کانون اصلاح و تربیت، خدمات مشاوره حقوقی رایگان ارائه دادند.

فتحی مدیرکل زندان‌های استان ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: این خدمات با اجرای تفاهم نامه همکاری با معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز و مشارکت کانون و مرکز وکلای دادگستری البرز در زندان‌ها به‌صورت میز خدمت ارائه می‌ شود.

مدیرکل زندان‌های استان افزود: هدف از برپایی این میز خدمت، بهره‌مندی زندانیان از حقوق شهروندی و افزایش آگاهی‌های حقوقی آنها است که نقش مؤثری در کاهش مشکلات قضایی دارد.