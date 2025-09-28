آیین رونمایی از کتاب «رد شدن از خیابان فیل‌ها» با حضور نویسنده کتاب، منتقدان ادبی و جمعی از کتاب دوستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کتاب «رد شدن از خیابان فیل‌ها» به قلم مرضیه فعله‌گری است که برای گوره سنی نوجوانان به انتشار رسیده است.

این اثر، به روایت بمباران شیمیایی سردشت به وسیله رژیم بعث عراق در ۷ تیر ۱۳۶۶ در قالب رمان اشاره دارد.

مرضیه فعله‌گری نویسنده کتاب گفت: این اثر با هدف آشنایی نسل جدید با وقایع تاریخی کشور در دوران دفاع مقدس تالیف شده است.

وی افزود: کتاب «رد شدن از خیابان فیل‌ها» به روایت سه نوجوان هنردوست می‌پردازد که پس از حمله شیمیایی به منطقه سردشت کردستان، دچار مشکلاتی می‌شوند.

کتاب «رد شدن از خیابان فیل‌ها» در انتشارات خط مقدم منتشر و روانه بازار نشر شده است.

«خانه مرموز مادربزرگ» و «ساعت گمشده» از دیگر آثار مرضیه فعله‌گری است.