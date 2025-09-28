پخش زنده
رئیس انجمن مویتای با رئیس اداره تربیتبدنی کل ارتش بر ایجاد آکادمی مویتای به عنوان پایگاه قهرمانی ارتش توافق کردند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رئیس انجمن مویتای با رئیس اداره تربیتبدنی کل ارتش دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، موضوع توسعه ورزش مویتای در ارتش بهطور ویژه مورد بررسی قرار گرفت و دو طرف بر ایجاد آکادمی مویتای به عنوان پایگاه قهرمانی ارتش توافق کردند. این مرکز قرار است با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای برتر، ارتقای سطح تمرینات تخصصی و آمادهسازی ورزشکاران برای حضور در رقابتهای ملی و بینالمللی راهاندازی شود.
جواد نصیری، رئیس انجمن موی تای در این نشست، اظهار داشت: راهاندازی پایگاه قهرمانی مویتای در ارتش میتواند نقش مهمی در توسعه این رشته در کشور ایفا کند. حضور ورزشکاران توانمند ارتش در کنار ظرفیتهای موجود انجمن، بستری برای کشف و معرفی قهرمانان جدید در سطح ملی و جهانی فراهم خواهد کرد.
امیرسرتیپ دوم حسین امیدی نیز با تأکید بر رویکرد حمایتی ارتش از ورزشهای قهرمانی، گفت: ایجاد آکادمی مویتای گامی برای تقویت برنامههای ورزشی نیروهای مسلح است. این اقدام علاوه بر ارتقای توانمندیهای جسمانی و حرفهای ورزشکاران ارتش، زمینهساز موفقیتهای بیشتر در میادین بینالمللی خواهد بود.
بر اساس توافق انجامشده، مقرر شد مراحل اجرایی راهاندازی آکادمی در آینده نزدیک آغاز شود و همکاریهای مشترک انجمن مویتای و اداره تربیتبدنی ارتش در حوزههای آموزشی و قهرمانی تداوم یابد.