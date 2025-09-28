به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه اصفهان گفت:بانوی نیک اندیش مقیم آمریکا با پرداخت یک میلیارد ریال، زمینه آزادی یک محکوم مالی در بند را فراهم کرد.

اسد الله گرجی زاده ادامه داد: این محکوم مالی که با بدهی بیش ۳۵۰ میلیون تومان در بند به سر می‌برد، با قبولی اعسار، محکوم به پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان پیش قسط بود، که این خیر مبلغ مورد نیاز را یکجا پرداخت کرد.

وی گفت:این خیر مقیم آمریکا تاکنون در ۴ مرحله با پرداخت ۴ میلیارد و هفتصد میلیون ریال، بدهی ۴ مددجوی جرائم غیرعمد را پرداخت کرده بود.

اسد الله گرجی زاده افزود:مردم نیک اندیش استان می‌توانند، کمک‌های نقدی خود برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد را به شماره شبا ستاد دیه ir ۸۶۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۵۵۰۶۳۷۰۰۰۷ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۵۴۳۲۱ ارسال کنند.