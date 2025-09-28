معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در آیین نواختن زنگ مقاومت گفت: معلمان، ستون‌های اصلی تعلیم و تربیت هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سعید اوحدی، معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در آیین نواختن زنگ مقاومت که روز یکشنبه، ششم مهرماه در هنرستان پسرانه شهید باهنر منطقه ۱۸ تهران برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام به خصوص شهدای دانش آموز و با اشاره به ابعاد جنگ ۱۲ روزه افزود: با توجه به اینکه بازه زمانی جنگ ۱۲ روزه اندک بود، اما عمق جنایت در این جنگ به مراتب از جنگ هشت ساله تحمیلی بیشتر بود. در این جنگ ۳۴ دانش آموز شهید شدند، ۲۲ شهید مربوط به تهران بود و مابقی شهدا از استان‌های دیگر بودند.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد: بازه زمانی جنگ ۱۲ روزه کوتاه بود، هفت تا هشت استان با وسعت هزاران کیلومتر مربع درگیر آن بود، اما در جنگ تحمیلی چند شهر کشور درگیر شده بودند، بنابراین عمق جنایت جنگی در ۱۲ روز بیشتر از جنگ تحمیلی بود که نیاز است بررسی شود.

وی تاکید کرد: مقام معظم رهبری فرمودند این انسجام، وحدت و یکپارچگی که باعث تداوم پیروزی شد را باید حفظ کنیم، چون دشمن امروز این را هدف داده است، اگر تا دیروز ریزپرنده‌های دشمن جان و جسم شهدای ما را هدف گرفته بودند امروز روح و روان و فکر فرزندان ما را هدف قرار دادند تا شاید خدشه‌ای بر مسیر انسجام و یکپارچگی در کشور ایجاد کنند.

معاون رییس جمهور با یادآوری نقش برجسته دانش‌آموزان در دوران دفاع مقدس و اسارت افزود: بیش از ۴۵ درصد اسرا در جنگ تحمیلی دانش‌آموز بودند که با ایثار و مقاومت خود، درس بزرگی به همه ما دادند. آنجا قلم و کاغذ ممنوع بود و دانش‌آموزان با گچ روی سیمان علم می‌آموختند. آموزش محدود به زمان، مکان و جنسیت نیست.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به تقارن شروع سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، گفت: این تقارن نشان‌دهنده همبستگی میان تربیت نسل آینده و ارزش‌های دفاع مقدس است.

وی دانش‌آموزان را سرمایه‌های آینده کشور خواند و از آنان خواست تا با تلاش و پشتکار، تحول جدی در زندگی علمی خود ایجاد کنند.

اوحدی به نقش معلمان به عنوان راهنمایان اخلاق و علم اشاره کرد و گفت: معلمان، ستون‌های اصلی تعلیم و تربیت هستند که باید قدرشان دانسته شود.

گفتنی است؛ آیین نواختن زنگ مقاومت به طور همزمان در چندین استان کشور برگزار شده و در هفته‌های آینده نیز در استان‌های دیگر ادامه خواهد داشت.

