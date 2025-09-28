به مناسبت هفته دفاع مقدس، مدیران کل دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با سردار غلامی، فرمانده سپاه الغدیر استان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرهاد شیخی رئیس شورای هماهنگی و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: جامعه کارگری، کارفرمایی، کارآفرینی و تعاونگران استان همواره پشتیبان انقلاب و آرمان‌های نظام بوده‌اند و مردم شریف یزد با وجود صنعتی و معدنی بودن، از خدمات متنوع دستگاه‌های عضو این شورا بهره‌مند می‌شوند.

فرمانده سپاه الغدیر استان هم با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار داشت: دفاع مقدس، اقدامی عقلانی و شرعی بود و ملت ایران با دستان خالی در برابر جبهه استکبار ایستادگی کرد و به نماد مقاومت تبدیل شد.

سردار علی غلامی با اشاره به تهدیدات امنیتی در شمال غرب و جنوب شرق کشور افزود: نیرو‌های نظامی کشور با اقتدار در برابر گروه‌های تروریستی ایستاده‌اند و اجازه خدشه به امنیت ایران اسلامی را نمی‌دهند. دشمنان برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای در عرصه‌های سخت و نرم دارند، اما وحدت و همدلی مردم همواره بزرگ‌ترین سرمایه و پشتوانه نظام بوده است.

وی با تأکید بر اینکه مردم اصلی‌ترین سرمایه کشور هستند، خاطرنشان کرد: کارفرمایان با ایجاد اشتغال، نقش ارزشمندی در خدمت به کشور ایفا می‌کنند و حل مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگی باید در اولویت برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

فرمانده سپاه الغدیر استان ادامه داد: مدیران دستگاه‌ها همچون رزمندگان خط مقدم، وظیفه دارند در مسیر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال‌آفرینی تلاش کنند و نگذارند دشمنان آرامش روانی جامعه را برهم زنند.