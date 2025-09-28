رئیس مجلس گفت: برای رفع ناترازی و اصلاح الگوی مصرف، هرگونه اجبار و عملکرد دستوری حتما خطا است و حتما در کنار آن باید منفعت اقتصادی مردم نیز لحاظ شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدباقر قالیباف که امروز به سمنان سفر کرده است، با حضور در نشست تخصصی «بررسی شبیه سازی طرح رفع ناترازی انرژی در استان سمنان» در جریان جزئيات طرح کارشناسی رفع ناترازی انرژی که توسط دانشگاه سمنان و با مشارکت دولت با تمرکز بر اطلاعات جمعیتی، جغرافیایی، اقتصادی و شهری و روستایی استان سمنان تهیه شده بود قرار گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست تشریح ابعاد و جزئیات طرح رفع ناترازی انرژی در استان سمنان با بیان این که اجرای این طرح نباید دولتی شود بلکه باید مردمی سازی شود گفت: در حوزه انرژی و در بخش صنایع باید منطق اقتصادی حاکم باشد و علاوه بر آن در جایی که می‌گوییم این طرح مردمی شود، به این معناست که خانوار‌ها در هر نقطه و محل زندگی خود باید بابت صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی، ما به ازای اقتصادی شفاف داشته باشند و این منفعت باعث رشد قدرت اقتصادی آن‌ها شود.

در این جلسه که با حضور، استاندار سمنان، اعضای تیم کارشناسی این طرح، مجمع نمایندگان استان سمنان و شماری از مسئولان استان برگزار شد، کارشناسان تهیه کننده این طرح مطالعاتی جزئیات آن را ارائه و به تشریح ابعاد و زوایای مختلف اجرایی این طرح که برای اجرای آزمایشی در استان سمنان درحال تهیه است، پرداختند.

در پایان تشریح این طرح کارشناسی، رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از اقدامات خوبی که در قالب این طرح انجام شده است، با بیان این که این طرح را به صورت پیوسته پیگیری می‌کنم گفت: باور ما این است هیچ اصلاحات اقتصادی در کشور انجام نخواهد شد، مگر اینکه این اصلاحات در حوزه و بخش انرژی آن هم به نحوی که مردم مستیقما از منافع آن بهره‌مند شوند و بدانیم که با یک مدیریت صحیح درعین مصرف همین میزان انرژی فعلی، می‌توانیم جی. دی. پی کشور را دو برابر کنیم.

محمد باقر قالیباف با بیان اینکه اجرای این طرح از لحاظ مسیریابی، مسیر درستی داشته است، گفت: با توجه به تجارب قبلی، نباید اجازه داد این طرح دولتی شود بلکه این طرح باید به سمت مردمی شدن حرکت کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مصرف انرژی در حوزه خانگی، صنایع، خدمات و صنایع سنگین و سبک را نمی‌شود به یک شیوه مدیریت کرد، گفت: در حوزه انرژیِ صنایع باید منطق اقتصادی حاکم شود و علاوه بر آن در جایی که می‌گوییم این طرح مردمی شود، به این معناست که خانوار‌ها در هر نقطه و محل زندگی خود باید بابت صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی، ما به ازای اقتصادی شفاف داشته باشند و این منفعت باعث رشد قدرت اقتصادی آن‌ها شود.

دکتر قالیباف با بیان اینکه باید صف پرمصرف‌ها و کم مصرف‌ها در حوزه انرژی را از هم جدا کنیم، بیان کرد: بنابراین باید از دولتی شدن طرح، خام فروشی، مصرف بیش از اندازه و دستوری شدن اجرای آن پرهیز شود.

رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر اقدامی نیازمند قانون است، بیان کرد: در اجرای این طرح و برای رفع ناترازی و اصلاح الگوی مصرف، هرگونه اجبار و عملکرد دستوری حتما خطا است و حتما در کنار آن باید منفعت اقتصادی مردم نیز لحاظ شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که حوزه انرژی و معدن جزو انفال ماست و این دو حوزه به دلیل ضعف مدیریت در حال از بین رفتن است، تاکید کرد: در کنار انرژی، مباحث مربوط به معادن و فرصت‌های اقتصادی در این استان به قدری مطلوب است که می‌تواند موجب مهاجرت معکوس به این استان شود.

در جریان این جلسه محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، گزارش درباره توزیع و مصرف انرژی در بخش خانگی و صنعتی، استان سمنان ارائه کرده و ابعاد طرح «بررسی شبیه سازی طرح رفع ناترازی انرژی در استان سمنان» تشریح کرد.

همچنین در این جلسه عباس گلرو نماینده سمنان،مهدیشهر و سرخه ، احمد عجم نماینده شاهرود و میامی، علی اکبر علیزاده نماینده دامغان، یاسر عربی نماینده گرمسار و آرادان حضور داشتند و به بیان مسائل مرتبط با این طرح و مشکلات مردم حوزه‌های انتخابیه خود، در حوزه انرژی پرداختند.