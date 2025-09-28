به مناسبت هفته دفاع مقدس ۳ طرح اقتصاد مقاومتی سپاه در شهرستان رزن به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این طرح‌ها شامل یک واحد تولیدی قارچ در روستای چالبقا، یک واحد تولیدی پوشاک در روستای امیرآباد و یک کارگاه تولیدی قاب عکس در روستای گرمک بود.

این ۳ طرح با ۳۵۰میلیون تومان اعتبار به بهره برداری رسید.

فرمانده سپاه شهرستان رزن گفت: در یک سال گذشته بسیج سازندگی این شهرستان برای ایجاد اشتغال مبلغ ۲۶ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی به واجدین شرایط پرداخت کرده است.

سرهنگ حسین خرمی افزود: پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی اقتصاد مقاومتی توسط سپاه ناحیه رزن برای ۲۰۰ نفر بصورت مستقیم شغل ایجاد کرده است.