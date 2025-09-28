پخش زنده
امروز: -
۲۱ کارشناس و پیشکسوت قرآنی، کار داوری، کارشناسی و امور فنی نخستین دوره مسابقه های قرآن «زینالأصوات» را به عهده دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، نخستین دوره مسابقات قرآن «زینالأصوات» که مؤسسه قرآنی آلالبیت (ع)، ۹ و ۱۰ مهرماه در شهر قم آن را برگزار خواهد کرد، ویژه متسابقان از سه گروه دانشآموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی سراسر کشور است.
براساس این گزارش، ۲۱ کارشناس و پیشکسوت قرآنی به تفکیک مواد و رشتههای زیر، این دوره از مسابقه ها را که به ریاست عباس سلیمی، پیشکسوت قرآن برگزار میشود، قضاوت و داوری خواهند کرد:
رشته تجوید (حیدر کسمایی، کریم دولتی)
رشته وقف (حسین اخواناقدم)
رشته صوت (غلامرضا شاهمیوه، ولی یاراحمدی، حامد ولیزاده و علی محرابی)
رشته لحن (قاسم رضیعی و محمدهادی قاسمی، عباس امامجمعه و محمدپورزگری)
رشته قرائت تحقیق (محمدحسین سعیدیان و سیداحمد مقیمی)
همچنین محمد بادپا و محمدرضا پورمعین و منصور آقامحمدی نیز اعضای کمیته فنی و داوری این دوره از مسابقه های زینالأصوات هستند، همچنین همایون زارعی به عنوان ناظر فنی و مهدی غلامنژاد و علیاصغر شعاعی به عنوان اساتید راهنما، وظایف محوله را به انجام خواهند رساند. مرتضی مختاری نیز به عنوان ناظر عالی بخش قرائت و فهمیه ایرادی به عنوان ناظر فنی این بخش با گروه فنی و داوری مسابقه ها همکاری خواهند کرد.
۹۴ متسابق در مرحله نهایی این دوره از مسابقه ها از میان هزار و ۶۸۶ متقاضی حضور در این مسابقه، با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
گفتنی است دبیری این دوره از رقابت های قرآن زینالأصوات را محمدهادی اسلامی به عهده دارد.