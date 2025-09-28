پخش زنده
امروز: -
بلع اجسام خارجی توسط کودکان یکی از شایعترین حوادث پزشکی به شمار میرود؛ موضوعی که میتواند سلامت و حتی جان آنان را تهدید کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، دکتر شیلان محمدی، فوق تخصص ریه کودکان، نخستین تجربه خود در این زمینه را یکی از تلخترین خاطرات دوران کاریاش میداند؛ تجربهای که از ۱۳ سال پیش همچنان در ذهن او باقی مانده است.
وی اکنون به یکی از متخصصان زبده این حوزه تبدیل شده و تنها در سه سال و نیم گذشته، بیش از ۱۸۰ مورد خارج کردن جسم خارجی از ریه کودکان را با موفقیت انجام داده است.
علاقه مردم کردستان به مصرف خشکبار، آجیل و تخمه آفتابگردان، یکی از عوامل اصلی بروز این خطر برای کودکان محسوب میشود.
ورود جسم خارجی به مری، به دلیل احتمال ایجاد پارگی، عفونت و مرگومیر بالا، یک مورد اورژانسی جدی به شمار میرود.
متخصصان هشدار میدهند که بلع اجسام خارجی میتواند مشکلات حاد تنفسی، خفگی، آسیب به ریهها و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد.
بنابراین، آگاهی والدین و مراقبت از کودکان نقش کلیدی در پیشگیری از این حوادث خطرناک دارد.