به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ سلیمان رزاقی گفت: پرونده قاچاق یک دستگاه خودرو تویوتا ۴ Rav به ارزش ۴۲ میلیارد و ۲۷۳ میلیون ریال در شعبه دهم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کرج رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه رسیدگی کننده باتوجه به مدارک موجود در پرونده، خروج غیر قانونی خودرو از منطقه آزاد بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و نصب پلاک پژو ۴۰۵ بر روی خودرو تویوتا، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط خودرو کشف شده، متخلف را به پرداخت ۴۲ میلیارد و ۲۷۳ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.





رزاقی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی، در هنگام گشت زنی یک دستگاه خودرو را به ظن قاچاق کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.