مدیرعامل ایمپاسکو (شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران) گفت: مدیریت معادن باید از شیوه‌های سنتی به مکانیزه و دیجیتالی شدن فرایندها، به ویژه در حوزه منابع انسانی، تغییر کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمپاسکو، مدیرعامل این شرکت در نشست ارزیابی بلوغ دیجیتال شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران گفت: بهره‌وری معادن با روش‌های سنتی کم است و تحول دیجیتال تنها راه افزایش کارایی و بهره‌وری در این صنعت است. این نشست با همکاری مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت ایمیدرو و فناوری اطلاعات ایمپاسکو برگزار شد.

تورج زارع افزود: تحول دیجیتال نیازمند فرهنگ و نگرش نو است و باید فرایندها و گزارش‌های کاغذی حذف و به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم.

مدیرعامل ایمپاسکو همچنین به ایجاد داشبورد مدیریتی لحظه‌ای اشاره کرد که بتواند تولید، مصرف و خروجی کارخانه‌ها را در لحظه نشان دهد تا تصمیم‌گیری‌ها سریع‌تر و دقیق‌تر انجام شود.

وی افزود دیجیتالیزه شدن بدون سرمایه انسانی ممکن نیست و باید محیطی آرام، شفاف و کارآمد همراه با آموزش ایجاد شود و کارهای زائد حذف گردند تا بهره‌وری واقعی حاصل شود.

مدیرعامل ایمپاسکو با بیان اینکه این شرکت گام‌های جدی در مسیر هوشمندسازی برداشته، گفت: فرهنگ دیجیتال باید در تمام سطوح نهادینه شود زیرا آینده صنعت معدن متعلق به شرکت‌هایی است که هوشمندانه عمل می‌کنند.

بهاره خازنی مدیر مرکز نوآوری، هوشمندسازی و امنیت ایمیدرو نیز اعلام کرد: زیرساخت‌های ارتباطی معادن با همکاری شرکت مخابرات ایران در حال شکل‌گیری است که پایه اجرای طرحهای آینده خواهد بود.

همچنین سپهر رستگاری مسئول فناوری اطلاعات ایمپاسکو از پیشنهاداتی چون تقویت زیرساخت‌ها، استفاده از هوش مصنوعی و اتوماسیون فرایندها، توسعه داشبوردهای مدیریتی و تقویت امنیت سایبری برای تسریع بلوغ دیجیتال صحبت کرد. اجرای این راهکارها به ایمپاسکو امکان می‌دهد مسیر بلوغ دیجیتال خود را با سرعت و اطمینان بیشتری طی کرده و همزمان بهره‌وری و کارایی سازمان را ارتقا دهد.