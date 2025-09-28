فرمانده انتظامی بابل از کشف و پلمب پنج کارگاه متخلف سورتینگ برنج خبر داد که با تخلیط ارقام خارجی و عرضه به‌عنوان برنج محلی مازندران، اقدام به سودجویی در بازار کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ داداش تبار فرمانده انتظامی شهرستان بابل گفت: اخیرا با توجه به افزایش قیمت برنج محلی در بازار برخی از افراد سودجو که کارگاه سورتینگ و عرضه برنج را دارند دست به تخلیط ارقام محلی برنج با ارقام خارجی با نیت عرضه به بازار به اسم برنج محلی و اصیل مازندران زدند.

او با اشاره به پملپ ۵ کارگاه سورتینگ برنج، افزود: با هوشیاری مردم و اقدام قاطع پلیس امنیت اقتصادی شهرستان بابل تعداد ۵ کارگاه عرضه و سورتینگ برنج با کشف ۱۳۰ تن برنج نامرغوب پلمب گردید که ارزش ریالی آن چیزی حدود ۲۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی بابل با هشدار به سودجویان و برهم زنندگان امنیت اقتصادی شهرستان، گفت: به تمام افرادی که در بزنگاه‌های مختلف قصد سودجویی و برهم زدن نظم اقتصادی شهرستان را دارند هشدار می‌دهم از این اقدام خودداری کنند چرا که از چشم تیزبین پلیس، دستگاه‌های امنیتی و مرجع قضایی پنهان نخواهند ماند و با رویت این اقدام نادرست با تمام توان در چارچوب قانون با آنها برخورد خواهد شد.