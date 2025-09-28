استاندار گیلان در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان ، از کاهش ۱۵ درصدی تلفات جاده‌ای برون‌شهری و ۲ درصدی تلفات درون‌شهری در هفته های اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما در گیلان ؛ استاندار عصر امروز در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان که در سالن اجتماعات شهید انصاری برگزار شد، با اشاره به افزایش سفرها به گیلان گفت: به رغم رشد قابل توجه ورود گردشگران، با همکاری دستگاه‌های اجرایی و انتظامی، مدیریت سفرها به خوبی انجام شد.

هادی حق‌شناس این آمار را نشانه‌ای از عملکرد موفق پلیس راه و نیروهای خدماتی دانست و آن را «خبری امیدوارکننده» برای مردم و مسافران عنوان کرد.

توسعه گردشگری؛ از زیرساخت تا اقامت

استاندار گیلان همچنین با اشاره به رشد زیرساخت‌های گردشگری ؛ افزود: امسال ۳۰۰ تخت به ظرفیت اقامتی استان افزوده می‌شود و هم‌اکنون ۲۵۰ طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری ۳۴ همت در دست اجرا است.

هادی حق شناس افزود: از جمله این طرح‌ها ، ساخت ۷ هتل چهارستاره و ۶ هتل پنج‌ستاره با پیشرفت ۴۰ تا ۶۰ درصدی هستند.

وی حضور گردشگران بدون تبلیغات گسترده را یک مزیت کم‌نظیر برای استان دانست و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها برای بهره‌برداری بیشتر از این فرصت تأکید کرد.

تعطیلی پنجشنبه‌ها در خدمت گردشگری

استاندار تصمیم تعطیلی پنجشنبه‌ها در گیلان را با دو هدف افزایش فرصت سفر برای مردم استان و امکان برنامه‌ریزی بهتر برای گردشگران غیربومی عنوان کرد.

پیش‌بینی خدمات پایه در ایام سفر

استاندار گیلان با تاکید بر لزوم آمادگی برای موارد پیش‌بینی‌نشده ، گفت: نباید گردشگران یا صاحبان اقامتگاه‌ها در صف نانوایی معطل بمانند.

هادی حق شناس از آمادگی برای صدور مجوز ساخت نانوایی‌های جدید در مناطق دارای کمبود خبر داد و افزود: تأمین آرد بوم ‌گردی‌ها به‌ صورت مستقیم در ستاد آرد استان مصوب شده و به ‌محض درخواست ، آرد مورد نیاز تأمین خواهد شد.

وضعیت منابع انرژی و آب و هوا در گیلان

استاندار همچنین وضعیت ذخایر انرژی در گیلان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: هیچ کمبودی در ذخایر نفت و گاز وجود ندارد.

حق شناس در ادامه از افزایش بارش‌ها در گیلان در سال آبی گذشته خبر داد و افزود: برخلاف کاهش ۴۰ درصدی بارش‌ها در کشور، گیلان افزایش بارندگی داشته است که این افزایش در مقایسه با سال گذشته ۲ درصد و میانگین ۵۰ ساله گذشته 7 و نیم درصد است و این امر پاک بودن هوا و تاثیر آن در جذب گردشگر را نشان می دهد.

سه محور اساسی در توسعه گیلان

در پایان ، استاندار گیلان ضمن تبریک هفته دفاع مقدس ، هفته نیروی انتظامی و هفته گردشگری ، گفت: امنیت ، ایثار و توسعه گردشگری سه محور مهم هستند که گیلان در هر سه حوزه جایگاه ویژه‌ای دارد و باید این مسیر با همدلی ادامه یابد.

همچنین در این نشست برخی از اعضای ستاد اجرای خدمات سفر گیلان، ضمن ارائه عملکرد ، راهکارها و پیشنهادت خود را برای توسعه گردشگری بیان کردند.