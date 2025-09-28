پخش زنده
بیش از ۵ هزار نخبه در حوزههای مختلف علمی در استان اصفهان فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان در خصوص برنامههای هفته نخبگان از ۵ تا ۱۰ مهر در استان گفت: دیدار جمعی از نخبگان با نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه اصفهان، نشست هماندیشی با استاندار اصفهان و جمعی از نمایندگان مجلس، دیدار با شهردار اصفهان، فعالان اتاق بازرگانی، خانواده استاد فرشچیان و هنرمندان نامدار و نشست خبری با اصحاب رسانه و فعالان حوزه اطلاعرسانی از جمله برنامههای این هفته است.
ساره گُلی هدف از اجرای این برنامهها را تقویت ارتباط میان نخبگان و مسئولان استان، تکریم سرمایههای انسانی کشور، ترویج فرهنگ نخبهپروری و امید آفرینی در جامعه دانست.
وی با بیان اینکه هم اکنون ۵ هزار نخبه درحوزههای مختلف در استان مشغول فعالیت هستند، ادامه داد: قرار است ۱۱ مهرماه از برخی دستاوردهای نخبگان در استان رونمایی شود.
ساره گلی همچنین ادامه داد: از هفته آینده فراخوان ارسال طرحهای کشوری در سه حوزه انرژی، محیط زیست و علوم انسانی نیز به منظور ارائه تسهیلات به برگزیدگان منتشر خواهد شد.