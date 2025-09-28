به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امان اله پاپی ملی پوش پارادوومیدانی کشورمان در ادامه دومین روز رقابت‌های قهرمانی جهان، در ماده پرتاب نیزه کلاس F۵۷، امروز (۷ مهر) به میدان رفت و به ترتیب ۴۸.۰۵ متر، ۵۰.۱۴ متر، ۵۰.۴۵ متر، ۴۹.۱۵ متر، ۵۰.۷۵ متر و ۵۱.۵۵ متر پرتاب کرد و با بهترین رکوردش که ۵۱.۵۵ متر بود در رده سوم جهان قرار گرفت و موفق به کسب مدال برنز شد.

ملی پوش کشورمان در این مسابقات توانست رکورد شخصی خود را نزدیک به ۴ متر نسبت به پارالمپیک ارتقا دهد.

در این ماده نمایندگانی از ترکیه و ازبکستان به ترتیب اول و دوم شدند.

در ادامه مسابقات، فردا علیرضا مختاری به عنوان سومین نماینده ایران در ماده پرتاب وزنه از ساعت ۷:۰۵ صبح به وقت ایران به میدان می رود.