سرشماری زنبورستانهای چهارمحال و بختیاری از امروز تا هفدهم مهرماه با هدف دستیابی به آمار دقیق، برنامهریزی بهتر و ارائه خدمات مطلوبتر به زنبورداران آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،به گفته سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان این سرشماری همزمان با سراسر کشور در استان انجام میشود.
کریمی پور از زنبورداران استان درخواست کرد تا با مراجعه به مراکز خدمات و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها، در این طرح مشارکت کنند.
وی با اشاره به اینکه امسال سال خوبی برای زنبورستانها بوده است، افزود: نظارت سیستمی و بازدیدهای میدانی به منظور راستیآزمایی اطلاعات جمعآوری شده در این سرشماری انجام خواهد شد.
سهیلا عسگری، مدیر طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این سرشماری با هدف برنامهریزی در بخش زنبورداری، خدماترسانی به زنبورداران و تعیین میزان تولیدات عسل و سایر محصولات جانبی زنبور عسل انجام میشود.
عسگری از زنبورداران استان درخواست کرد با مراجعه به کارشناسان پهنه مسقردر جهاد کشاورزی و مدیریتهای جهاد کشاورزی، نسبت به ثبت اطلاعات دقیق اقدام کنند. وی همچنین بر لزوم هماهنگی با تعاونیها و تشکلهای زنبورداری استان برای جمعآوری دقیق اطلاعات تاکید کرد.
براساس آمار موجود، در استان چهارمحال و بختیاری ۲هزار و ۵۳۴ زنبورستان با حدود ۳۰۲ هزار کلنی زنبور عسل فعالیت میکنند.
نتایج این سرشماری به منظور برنامهریزیهای آتی در حوزه زنبورداری، ارائه خدمات بهتر به فعالان این بخش و همچنین تعیین سیاستهای حمایتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.