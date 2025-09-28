تیم رویایی مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ معرفی و الساندرو میکلتو از ایتالیا به عنوان ارزشمندترین بازیکن انتخاب شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیست‌ویکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان که از ۲۱ شهریور با حضور ۳۲ تیم در مانیل آغاز شده بود، امروز (یکشنبه ششم مهر) با قهرمانی ایتالیا به پایان رسید.

تیم‌های بلغارستان و لهستان به مقام‌های دوم و سوم این رقابت‌ها دست یافتند.

کمیته فنی این مسابقات، تیم رویایی قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ را به شرح زیر انتخاب کرد:

بهترین مدافع میانی: یاکوب کوخانوفسکی از لهستان و الکس گروزدانوف از بلغارستان

بهترین دریافت کننده قدرتی: الساندرو میکلتو از ایتالیا و الکساندر نیکولوف از بلغارستان

بهترین قطر پاسور: یوری رومانو از ایتالیا

بهترین پاسور: سیمونه جیانلی از ایتالیا

بهترین لیبرو: فابیو بالاسو از ایتالیا

ارزشمندترین بازیکن: الساندرو میکلتو از ایتالیا