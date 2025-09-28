سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تاکید بر اهمیت نقش مردم در حفاظت از عرصه‌های طبیعی، مشارکت مردمی را اولویت اصلی این سازمان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا افلاطونی در جمع مدیران ستادی و استانی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بر نقش مردم در حفاظت از عرصه‌های طبیعی کشور تاکید کرد و گفت: حفاظت از ۱۳۶ میلیون هکتار عرصه‌های منابع طبیعی بدون حضور فعال مردم و تنها با بکارگیری ۵۸۰۰ نیروی حفاظتی امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به چالش‌ها و مشکلات موجود در حوزه حفاظت از منابع طبیعی، بازنگری در سیاست‌ها و استراتژی‌های حفاظتی را خواستار شد.

سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، قرارداد ماده ۳ قانون حفاظت و بهره‌برداری را بستری برای ورود و مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی با رعایت ملاحظات زیست‌محیطی دانست و تاکید کرد که حضور و مشارکت مردم، نقشه راه این سازمان در حفاظت و احیای منابع طبیعی است.

افلاطونی، با اشاره به تهیه طرح برای تمامی عرصه‌های مرتعی و جنگلی، افزود: در هر نقطه‌ای که منابع طبیعی دارای طرح و برنامه بوده، بطور قطع میزان تخریب و سیر کاهشی آن منطقه کمتر بوده است.

آموزش و تربیت نیرو‌های متخصص در مدیریت منابع طبیعی را امری ضروری خواند و از مدیران ستادی و استانی خواست تا این موضوع را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

گفتنی است؛ با توجه به وسعت عرصه‌های طبیعی کشور و محدودیت نیرو‌های حفاظتی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور امیدوار است با جلب مشارکت مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جوامع محلی، گام‌های موثری در راستای حفاظت و احیای این منابع ارزشمند بردارد.