به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی کاشمر گفت: در پی اعلام سرقت مقادیر قابل توجهی طلا از یک خانه مسکونی در یکی از مناطق شهرستان کاشمر، کارآگاهان پلیس آگاهی پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ حسن مشهدی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از بررسی صحنه سرقت و انجام تحقیقات میدانی به فردی مظنون شدند که پس از دست یافتن به ادله محکم، با هماهنگی مقام قضایی، مظنون ۴۹ ساله را دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

وی ادامه داد: متهم در ابتدا منکر بزه انتسابی بود ولی در مواجهه با دلایل محکم پلیس به سرقت طلا از خانه مورد نظر اعتراف کرد که از مخفیگاهش طلا‌های سرقتی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشمر با اشاره به اینکه اموال مسروقه پس از سیر مراحل قانونی به مالباخته تحویل می‌شود، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به منظور سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.