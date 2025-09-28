پخش زنده
امروز: -
داوران هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال کشورمان در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، داوران هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شدند که به شرح زیر است:
سهشنبه ۸ مهر ۱۴۰۴
شهرداری نوشهر - نفت و گاز گچساران
داور: مهدی جبرئیلی کمک ها: سامان قلاوند، فرید شرفی و رضا براتی ناظر: فرشید افشار
مس کرمان - داماشیان گیلان
داور: حسین اسماعیلی کمکها: مهدی اکبرزاده، محمد رشید و امیر آرمند ناظر: مجید روغنی
نیروی زمینی تهران - بعثت کرمانشاه
داور: ابراهیم خاجانی کمکها: یاسر عباسی، پویان خشنود و ایمان احمدی ناظر: بهرام کیانی
فرد البرز - هوادار تهران
داور: حسین زمانی کمکها: مصطفی بابایی، احد طوسی و محمدمهدی جعفری ناظر: حسین نیکوزاده
سایپا تهران - نساجی مازندران
داور: سیدرضا مهدوی کمکها: امیررضا آشورماهانی، وحید هلیرودی و میلاد کهزادی ناظر: تورج عیوض محمدی
نود ارومیه - مس سونگون
داور: پوریا افشاریان کمکها: هیمن نوربخش، امیرعلی اورسجی و امیر معصومیفر ناظر: سخاوت سلیمان نژاد
پارس جنوبی جم - آریو اسلامشهر
داور: محمدعلی صلاحی کمکها: علیرضا ممبنی، سعید زیبا و میثم نظری ناظر: رحیم مهرپیشه
نفت بندرعباس - مس شهربابک
داور: محمدرضا دلاوری کمکها: سعید باهنر، غلامرضا محمدی و امید منفردیان ناظر: قاسم واحدی
صنعت نفت آبادان- شناورسازی قشم
داور: میثم عباسپور کمکها: میلاد لطفی، مجتبی قاسمی و پیام ساری اصلانی ناظر: اسماعیل آمری