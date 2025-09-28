به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، داوران هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شدند که به شرح زیر است:

سه‌شنبه ۸ مهر ۱۴۰۴

شهرداری نوشهر - نفت و گاز گچساران

داور: مهدی جبرئیلی کمک ها: سامان قلاوند، فرید شرفی و رضا براتی ناظر: فرشید افشار

مس کرمان - داماشیان گیلان

داور: حسین اسماعیلی کمک‌ها: مهدی اکبرزاده، محمد رشید و امیر آرمند ناظر: مجید روغنی

نیروی زمینی تهران - بعثت کرمانشاه

داور: ابراهیم خاجانی کمک‌ها: یاسر عباسی، پویان خشنود و ایمان احمدی ناظر: بهرام کیانی

فرد البرز - هوادار تهران

داور: حسین زمانی کمک‌ها: مصطفی بابایی، احد طوسی و محمدمهدی جعفری ناظر: حسین نیکوزاده

سایپا تهران - نساجی مازندران

داور: سیدرضا مهدوی کمک‌ها: امیررضا آشورماهانی، وحید هلیرودی و میلاد کهزادی ناظر: تورج عیوض محمدی

نود ارومیه - مس سونگون

داور: پوریا افشاریان کمک‌ها: هیمن نوربخش، امیرعلی اورسجی و امیر معصومی‌فر ناظر: سخاوت سلیمان نژاد

پارس جنوبی جم - آریو اسلامشهر

داور: محمدعلی صلاحی کمک‌ها: علیرضا ممبنی، سعید زیبا و میثم نظری ناظر: رحیم مهرپیشه

نفت بندرعباس - مس شهربابک

داور: محمدرضا دلاوری کمک‌ها: سعید باهنر، غلامرضا محمدی و امید منفردیان ناظر: قاسم واحدی

صنعت نفت آبادان- شناورسازی قشم

داور: میثم عباسپور کمک‌ها: میلاد لطفی، مجتبی قاسمی و پیام ساری اصلانی ناظر: اسماعیل آمری