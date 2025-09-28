پخش زنده
بمناسبت هفته دفاع مقدس جشنواره حضرت علی اکبر (ع) و روز سرباز در منطقه یکم امامت نداجا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، فرمانده منطقه یکم امامت نداجا گفت: سرباز قشر ارزشمندی از سرمایه انسانی نیروهای مسلح است.
ناخدایکم مقصودلو افزود: سربازان ایران اسلامی در حماسه ۱۲روزه، تحت فرمان فرماندهی معظم کل قوا، پرقدرت ایستادند و هراس دشمن از همین ایستادگی، پایمردی، قوت و قدرت است.
حجت الاسلام صمدی مدیر عقیدتی سیاسی منطقه یکم امامت نداجا نیز گفت: انتقال فرهنگ ایثار و از اهداف این جشنواره است و جوانان این سرزمین، بر خاک افتادند تا ذرهای از خاک میهن، جدا نشود.