به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلسه ستاد عالی سرمایه‌گذاری و تولید استان صبح امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی برگزار شد.

در این جلسه آخرین وضعیت طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان، موانع موجود در مسیر تولید و راهکار‌های حمایت از فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیماتی در جهت تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای ظرفیت‌های صنعتی و معدنی آذربایجان‌غربی اتخاذ شد.

در پایان این جلسه، از پوستر گرامیداشت روز صنعت و معدن رونمایی شد؛ آیین تجلیل از صنعت‌گران، معدن‌کاران و پیشکسوتان عرصه تولید و صنعت قرار است دهم مهرماه سال جاری در ارومیه برگزار شود.