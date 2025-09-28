پخش زنده
امروز: -
در جلسه ستاد عالی سرمایهگذاری و تولید آذربایجان غربی آخرین وضعیت طرحهای سرمایهگذاری بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جلسه ستاد عالی سرمایهگذاری و تولید استان صبح امروز به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی برگزار شد.
در این جلسه آخرین وضعیت طرحهای سرمایهگذاری در استان، موانع موجود در مسیر تولید و راهکارهای حمایت از فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و تصمیماتی در جهت تسهیل فرآیند سرمایهگذاری، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای ظرفیتهای صنعتی و معدنی آذربایجانغربی اتخاذ شد.
در پایان این جلسه، از پوستر گرامیداشت روز صنعت و معدن رونمایی شد؛ آیین تجلیل از صنعتگران، معدنکاران و پیشکسوتان عرصه تولید و صنعت قرار است دهم مهرماه سال جاری در ارومیه برگزار شود.