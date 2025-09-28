

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بردسکن گفت: مادران شهدا، ستون‌های استوار ایمان و مقاومت‌ هستند و یاد و خاطره آنان همچون راهی روشن در مسیر حق طلبی، باقی خواهد ماند.

علی نخعی افزود: هشت شهید از شهرآباد در طول سال‌های دفاع مقدس تقدیم اسلام شده است.

شهید محمد علیزاده متولد اردیبهشت ۱۳۴۵ در عملیات کربلای ۵ و در سن ۲۱ سالگی به درجه رفیع شهادت نائل شده بود.