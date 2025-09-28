به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد احمدی در مراسم آیین ملی ۲ روزه آغاز سال زراعی جدید، همزمان با رونمایی از پست عشایری، گفت: تا پایان امسال بیش از یک میلیون نفر از عشایر کشور صاحب کدپستی خواهند شد.

وی افزود: گرچه ارائه خدمات پستی به عشایر در سابقه تاریخی شرکت ملی پست وجود داشته، امروز شاهد رخدادی تازه هستیم؛ اختصاص کدپستی به بیش از یک میلیون نفر از عشایر عزیز و غیور کشور که در نظام حکمرانی داده‌محور و دولت الکترونیک ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، چون بدون دریافت کدپستی، بسیاری از خدمات در این نظام امکان‌پذیر نیست.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران با بیان این‌که با همت بلند رئیس‌جمهور و تلاش دولت چهاردهم، ان‌شاءالله این طرح تا پایان امسال به نتیجه خواهد رسید، گفت: اختصاص کدپستی به عشایر به دلیل ویژگی‌های خاص زیست و سکونت آنان نیازمند اصلاحات در ساختار‌ها و رویه‌های جاری بود که با همکاری مؤثر سازمان امور عشایری ایران زیرساخت‌های آن فراهم شد.

احمدی با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در هفت استان کشور افزود: برای هر خانوار عشایری حداقل دو محل سکونت شامل ییلاق و قشلاق و در برخی موارد اماکن میان‌بند در نظر گرفته شده و با طراحی سلول پستی ویژه، امکان کنترل و دسترسی نظام‌مند به آخرین اقامتگاه عشایر فراهم شده است.

وی گفت: نمایندگی‌های پست عشایری از میان اهالی انتخاب و آموزش‌های لازم به آنان داده می‌شود تا عملیات توزیع مرسولات و خدمات به‌طور منظم و دقیق انجام گیرد.

مدیرعامل شرکت ملی پست ایران با اشاره به حمایت از عرضه مستقیم محصولات عشایری به عنوان گام سوم این طرح، افزود: درگاه ثبت اینترنتی در سامانه بازار شرکت ملی پست به‌صورت رایگان در اختیار عشایر می‌گیرد تا بتوانند محصولات بومی و صنایع دستی خود را به طور مستقیم عرضه کنند.