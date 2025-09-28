مادران شهدا با الهام از عشق به وطن، عزیزترین های خود را در راه دفاع از میهن فدا کردند و یادشان همواره در تاریخ این سرزمین جاودان خواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ هفته دفاع مقدس، یادآور دلاوری‌ها، ایثار و رشادت‌هایی است که ملت ایران برای پاسداری از کیان و شرافت خود به نمایش گذاشت.

اما در پس هر قهرمان مردی که لباس رزم بر تن کرد و راهی جبهه شد، ایستادگی بی‌بدیل زنانی قرار داشت که صبرشان زینبی بود.

مادران شهدا، تجسم عینی ایمان و استقامتی هستند که با واگذاری عزیزترین هستی خود به معبود، درس بزرگ فداکاری و تعلق خاطر به وطن را بر صحیفه تاریخ حک کردند؛ آنان نه تنها مادری کردند، بلکه خود به مظهر مقاومت تبدیل شدند که یادشان، چراغ راه نسل‌های آینده خواهد بود.