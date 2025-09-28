به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، ایستگاه راه آهن محمدیه در ۲۵ کیلومتری قم واقع شده است، که با توجه به مسافت آن تا شهر قم مسافران این ایستگاه با مشکلات مواجهند.

مدیر کل راه آهن قم با اشاره به اینکه با توافق شرکت اتوبوسرانی یک ماه به صورت آزمایش یک دستگاه اتوبوس در اختیار این ایستگاه قرار گرفت، گفت: با استقبال کم مسافران این طرح ادامه نیافت.

مجید ارجونی گفت: برای حل این مشکل با بازدید استاندار و نماینده‌های مجلس شورای اسلامی نامه نگاری با شهرداری قم انجام شده تا یک دستگاه ون به صورت ثابت در این ایستگاه مستقر شود.