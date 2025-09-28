\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u00a0\u060c\u00a0\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645\u061b \u062f\u0631 \u0622\u06cc\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u06cc\u0627\u062f \u0648 \u062e\u0627\u0637\u0631\u0647 \u06f1\u06f9 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u06cc\u0644 \u0642\u062c\u0631 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0644\u0627\u0645 \u0648 \u06f5 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062f\u0647\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0648\u0631\u062a \u0627\u0632 \u062a\u0648\u0627\u0628\u0639 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0686\u0648\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f.\n