استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه اقتصادی استان، گفت: به اعتقاد من، آذربایجان‌غربی می‌تواند و باید جزو پنج استان برتر کشور باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی در جلسه ستاد عالی سرمایه‌گذاری و تولید استان افزود: رویکرد‌ها و هدف‌گذاری ما نیز در همین راستا بوده و اطمینان دارم این مهم با اراده جدی صنعت‌گران، تجار و فعالان اقتصادی محقق خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه آذربایجان غربی ظرفیت تبدیل شدن به استان صنعتی را دارد، خاطرنشان کرد: بخش‌های گردشگری، مرز‌ها و بازارچه‌های مرزی، فرصت‌های مهمی برای تحقق این مهم و رونق اقتصادی استان هستند.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین افزود: متاسفانه این ظرفیت‌ها و توانمدی‌ها در گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.

رحمانی با اشاره به ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی در حوزه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: حوزه کشاورزی باید با الگوی کشت مناسب و روش‌های نوین مدیریت شود و در حوزه صنعت نیز باید به سمت ایجاد صنایع کم‌آب‌بر حرکت کنیم.

وی در ادامه با اشاره به پیگیری ایجاد شهرک خودرویی در استان، نقش صنایع کوچک و متوسط را مورد تاکید قرار داد و افزود: اتاق تعاون، اصناف، خانه صنعت و معدن و تمامی انجمن‌ها باید پای‌کار باشند و به توسعه استان کمک کنند.

رحمانی با یادآوری تأکیدات رهبر معظم انقلاب و رویکرد دولت چهاردهم در حمایت از تولید، اضافه کرد: دکتر پزشکیان پیش از حضورم در استان بر جدی گرفتن موضوع تولید در آذربایجان‌غربی تأکید داشتند و بنابراین باید همه موانع را در این مسیر رفع کنیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه در برابر توسعه استان بی‌تفاوت نباشیم، افزود: صنعت و معدن باید بیش از گذشته معرفی شوند و برای اصلاح و بهره‌برداری بهینه از معادن استان، برنامه‌های ویژه‌ای در دستورکار قرار دارد.

رحمانی در پایان با بیان اینکه آذربایجان‌غربی ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد و جایگاه فعلی آن شایسته این استان نیست، یادآور شد: همه ما باید با عشق و علاقه برای توسعه استان کار کنیم و در خدمت مردم باشیم تا آنان آثار خدمت صادقانه مدیران را در زندگی خود ببیند.